Düğün savaş alanına döndü; polise de saldırdılar

Gözaltına alınan şahıslar ile olay yerinde yaralanan polis ekiplerinin tıbbi müdahalelerinin yapılması için Çerkezköy Devlet Hastanesine giden polis ekipleri, gözaltına alınan şahısların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Devlet hastanesinde bulunan polis noktasının camlarını kıran ve kapılarını tekmeleyen şahıslara ilk olarak hastane özel güvenlik birimi müdahale etti. Özel güvenliğin yetersiz kalmasıyla olay yerine takviye olarak gelen emniyet güçleri, gözü dönmüş zanlı yakınlarının saldırısına uğradı. Olaylar esnasında 5 kişi gözaltına alınırken saldırganlardan bir tanesi polisler kendisini darp etmiş gibi göstermek için kafasını hastanenin kolon duvarına vurarak kendine zarar verdi. Olaylar hastanede bulunan jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alındı.