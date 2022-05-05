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Düğün sezonu kuyumcuların yüzünü güldürdü

Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda aldı.

Düğün sezonu kuyumcuların yüzünü güldürdü - Resim: 1

Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.

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Düğün sezonu kuyumcuların yüzünü güldürdü - Resim: 2

Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Eskişehir’de de düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor.

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Düğün sezonu kuyumcuların yüzünü güldürdü - Resim: 3

Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

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Düğün sezonu kuyumcuların yüzünü güldürdü - Resim: 4

Eskişehir’de 22 yıldır dede mesleği olarak kuyumculuk yapan Cemil Yönlüer, Kuyumcular sokakta insan yoğunluğunun fazlalaştığı günlere girildiğini dile getirdi. Düğün sezonunun başlamasının yanında gurbetçilerin de gelmesinin bu durumda etkili olduğunu anlatan Yönlüer, “Düğün mevsimi açılıyor, nisan mayıs ayları bizim için düğünlerin ve nişanların başladığı tarihlerdir. Bu aylarda piyasa hareketleniyor."

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