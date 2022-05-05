Düğün sezonu kuyumcuların yüzünü güldürdü

Eskişehir’de 22 yıldır dede mesleği olarak kuyumculuk yapan Cemil Yönlüer, Kuyumcular sokakta insan yoğunluğunun fazlalaştığı günlere girildiğini dile getirdi. Düğün sezonunun başlamasının yanında gurbetçilerin de gelmesinin bu durumda etkili olduğunu anlatan Yönlüer, “Düğün mevsimi açılıyor, nisan mayıs ayları bizim için düğünlerin ve nişanların başladığı tarihlerdir. Bu aylarda piyasa hareketleniyor."