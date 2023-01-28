Düğün yapacaklar dikkat! Artık o günler düğün salonları kapalı olacak

"TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMASINI BEKLİYORUZ"

Düğün sektöründe salı gününün tatil olması için çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda İstanbul'u pilot bölge olarak seçtiklerini belirten Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektördeki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve istişare neticesinde, düğün salonlarının salı günleri tatil olmasıyla ilgili karar aldık. Kadın kuaförleri, güzellik uzmanları meslek oda temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, onlar da salı günü olmasının daha uygun olacağını, kendilerinin de bu karara uyabileceklerini belirtti.

Esnaf odası olarak bunu İstanbul Valiliğine, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ve Ticaret Bakanlığımıza bildirdik. Geçen hafta İstanbul vali yardımcısı ile bu konuda bir toplantı yaptık ve olumlu geçti. Esnaf arkadaşlarımız, İstanbul Vali'mizden bu müjdeyi onaylamasını bekliyorlar. İstanbul'da pilot olarak başlatılacak çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını bekliyoruz."