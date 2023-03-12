Düğün yemeği cenaze yemekleri oldu

Gece yarısı üşüyen baba H.A. akrabası Y.A. ile düğünde kullanılacak olan mangal kömürlerinden bir kova doldurup yakarak salonun çay ocağında ısınmaya başladı. Bu sırada mangaldan çıkan dumandan zehirlenen H.A. ve Y.A.’ı sabaha karşı aşçılar baygın vaziyette buldu. Araç ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan H.A. ve akrabası Y.A.’ı yolda karşılayan 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde H.A.’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ciddi olan Y.A. ise ambulans ile önce ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’e sevk edildi.