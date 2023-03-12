Düğün yemeği cenaze yemekleri oldu
Böyle acı görülmedi... Aydın'da en mutlu gününde ölen 32 yaşındaki adamın oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu
Aydın’ın Köşk ilçesinde oğlunun mürüvvetini görmek için sünnet cemiyeti düzenleyen adam en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün için hazırlanan yemekler ise cenaze yemeği olarak kullanılırken, yaşanan acı olay tüm mahalleyi yasa boğdu.
Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesine bağlı kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki H.A., 4 yaşındaki oğlu M.A.’ın mürüvvetini görmek için sünnet cemiyeti düzenledi. Aylarca hazırlık yapan baba H.A., dün gece davetlilere verilecek düğün yemeği için düğün salonunda yapılan hazırlıkları kontrol edip akrabası Y.A. ile beklemeye başladı.
Gece yarısı üşüyen baba H.A. akrabası Y.A. ile düğünde kullanılacak olan mangal kömürlerinden bir kova doldurup yakarak salonun çay ocağında ısınmaya başladı. Bu sırada mangaldan çıkan dumandan zehirlenen H.A. ve Y.A.’ı sabaha karşı aşçılar baygın vaziyette buldu. Araç ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan H.A. ve akrabası Y.A.’ı yolda karşılayan 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde H.A.’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ciddi olan Y.A. ise ambulans ile önce ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’e sevk edildi.
Bu arada ailenin mutlu günlerine ve sevinçlerine ortak olmak amacıyla düğüne gelen yüzlerce kişi adeta şok yaşadı. Sünnet düğünü için pişirilen yemekler bu defa cenaze yemeği oldu. Baba H.A.’ı en mutlu gününde toprağa verilirken bizzat kendisi tarafından sünnet cemiyeti için pişirttiği yemekler ise kendisinin cenaze yemeği oldu.