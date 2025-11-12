  1. Anasayfa
  4. Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü!

Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü

Şanlıurfa’da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan bir kişi davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 7 kişi yaralanırken, yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. 

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. 

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı. 

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 

