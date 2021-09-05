Düğünde gelin ve damada altın yerine bakın ne taktılar
Antalya'nın Serik ilçesinde gelin ile damada takı töreninde ilginç bir sürprize imza atan arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde gelin ile damada takı töreninde ilginç bir sürprize imza atan arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.
Serik ilçesinde dünya evine giren Ercan ve Saliha Kılıç, düğünlerindeki takı merasiminde arkadaşları tarafından 5'i bir yerde yerine sigara takıldı. Yakın arkadaşları tarafından organizasyon şirketi ile anlaşarak yapılan sürpriz sonrası gelin ile damat büyük şok yaşadı.
Bu ilginç sürpriz sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Damat Kılıç ise, "Düğün sonrası evimize geldikten takı çantasından sigara çıkması benim için ilginç oldu," dedi.
"SÜRPRİZİ GÖRÜNCE TABİ Kİ ÇOK ŞAŞIRDIK"
İlginç olayı anlatan damat Ercan Kılıç, "İki gün önce düğünümüz oldu ayın 28'inde. Zaten yeterince heyecanlı ve mutluyduk. Takımı merasimi sırasında yakın bir aile dostumuzun kızı, bizim de haberimiz yok iken böyle bir sürpriz yapmak istemiş. Sürprizi görünce tabi ki çok şaşırdık. Bir o kadar da sevindik, mutlu olduk. Etraftan aldığımız tepkilerden dolayı da mutlu olduk. Yani sosyal medya aracılığıyla birçok kişi arayıp sordu. Bunun yaşanması bizi mutlu etti" diye konuştu.