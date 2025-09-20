Düğünde ''halay başı'' kavgası: Kadın şarkıcının boğazına sarıldı!
Hatay'da bir düğünde ''halay başı'' tartışması sonrası kadın soliste saldıran alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı. Boğazının sıkılarak darbedildiğini belirten şarkıcı, ''Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim'' dedi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bir düğün esnasında yaşandı. Düğüne katılanlar arasında yaşanan halay başı mendili tartışması sonrasına alkolü bir şahıs E.S.'ye saldırdı.
Saldırı anında alkollü şahıs, kadının boğazını sıkarak zor anlar yaşattı. Cep telefonuyla kameraya yansıyan anlarda şarkıcı kadın zor anlar yaşadı. Saldırganın yaklaşık 45 dakika önce de başka bir kişiyle tartıştığını belirten E.S., şahsın kendisine öncelikle "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz yoksa burayı taratırım" dediğini söyledi.
Şikayet üzerine ifadesi alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken E.S., "İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum" dedi.
"Saldırı anında ‘Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm"
Saldırı anında korktuğunu ifade eden O anları anlatan E.S., yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Şahıs yaklaşık iki metre boyundaydı. Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı. Vatandaşlar araya girdi ama bırakmadı, 3-4 dakika boyunca boğuşma yaşandı. O esnada inci ve altın kolyem koptu, olaydan sonra bulunamadı. Saldırı anında ‘Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm. Gündüzleri bir ofiste çalışıyorum, akşamları ise düğün ve mekanlarda şarkı söylüyorum. İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikâyetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim ne de korkacağım. Yarın yine aynı yerde sahneye çıkacağım" dedi.