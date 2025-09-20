Düğünde ''halay başı'' kavgası: Kadın şarkıcının boğazına sarıldı!

"Saldırı anında ‘Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm"

Saldırı anında korktuğunu ifade eden O anları anlatan E.S., yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Şahıs yaklaşık iki metre boyundaydı. Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı. Vatandaşlar araya girdi ama bırakmadı, 3-4 dakika boyunca boğuşma yaşandı. O esnada inci ve altın kolyem koptu, olaydan sonra bulunamadı. Saldırı anında ‘Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm. Gündüzleri bir ofiste çalışıyorum, akşamları ise düğün ve mekanlarda şarkı söylüyorum. İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikâyetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim ne de korkacağım. Yarın yine aynı yerde sahneye çıkacağım" dedi.