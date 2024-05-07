  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu

Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu

Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğünde damat maganda kurşununun hedefi oldu... Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, düzenlenen bir düğünde Z.Ö. (42), gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 / 7
Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu - Resim: 2

Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin S.K.’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

2 / 7
Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu - Resim: 3

Bu sırada Z.Ö. adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Z.Ö. kanlar içinde yere yığıldı.

3 / 7
Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu - Resim: 4

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Z.Ö. için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

4 / 7