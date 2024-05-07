Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu
Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğünde damat maganda kurşununun hedefi oldu... Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, düzenlenen bir düğünde Z.Ö. (42), gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
1 / 7
Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin S.K.’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.
2 / 7
Bu sırada Z.Ö. adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Z.Ö. kanlar içinde yere yığıldı.
3 / 7
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Z.Ö. için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
4 / 7