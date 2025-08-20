Düğündeki saçma sapan şov 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını altüst etti

Anne Necla T., "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi" dedi. Baba Yusuf T. ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.