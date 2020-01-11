2020 yılının ilk ay tutulması böyle görüntülendi
2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. Tutulma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı. İşte canlı canlı izleyemeyenler için o anlar...
2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. Tutulma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı.
2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak.