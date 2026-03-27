Dün Ordu, bugün Sakarya! Deniz kıyısında İHA parçaları bulundu
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçesi sahillerinde insansız hava aracı parçaları bulundu. Dün de Ordu'nun Fatsa ilçesi sahilinde insansız bir araca ait parçalar bulunmuştu.
Kaynak: DHA
Karasu ve Kocaeli sahillerinde dün öğle saatlerinde İHA parçaları bulundu. Deniz kıyısındaki insansız hava aracı parçalarını görenlerin ihbarı üzerine 2 adrese de jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gerekli tedbirleri aldıktan sonra incelenmek üzere parçaları alıp götürdü.
Dün de Ordu'nun Fatsa ilçesi sahilinde insansız hava ya da deniz aracı olabileceği değerlendirilen bir cisim bulunmuştu.
