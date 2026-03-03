Dünden beri kayıp olarak aranan genç kadından acı haber

Samsun’un Atakum ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında polis başvuran anne S.K. (61), obsesif kompulsif rahatsızlığı bulunan kızı Ceren K.'ın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine il genelinde arama çalışması başlatılırken, saat 19.30 sıralarında bir kişinin Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde Ceren K.'ye ait içinde cep telefonu olan çantayı bularak, polise teslim ettiği belirlendi. Araştırmada, Ceren K.'ın saat 18.00’e kadar iskelede cep telefonundan fotoğraf çektiği tespit edildi. İskeleye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. K.'nin bulunması için hem karadan hem de denizden arama çalışması başlatıldı.