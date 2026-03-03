Dünden beri kayıp olarak aranan genç kadından acı haber
Samsun'un Atakum ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Ceren K., denizde ölü bulundu.
Samsun Atakum'da dün öğleden sonra kaybolan ve iskelede çantası bulunan 35 yaşındaki Ceren K.'yi arama çalışmalarından acı haber geldi. Karadan ve denizden yürütülen operasyonların ardından genç kızın cansız bedeni, iskelenin 300 metre açığında bulundu.
Samsun’un Atakum ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında polis başvuran anne S.K. (61), obsesif kompulsif rahatsızlığı bulunan kızı Ceren K.'ın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine il genelinde arama çalışması başlatılırken, saat 19.30 sıralarında bir kişinin Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde Ceren K.'ye ait içinde cep telefonu olan çantayı bularak, polise teslim ettiği belirlendi. Araştırmada, Ceren K.'ın saat 18.00’e kadar iskelede cep telefonundan fotoğraf çektiği tespit edildi. İskeleye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. K.'nin bulunması için hem karadan hem de denizden arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Ceren K., iskeleden 300 metre açıkta denizde ölü olarak bulundu. K.'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. (DHA)