Dünya Atmaca füzesinin başarısını konuşuyor

ABD'Lİ MUADİLİNDEN ÇOK DAHA ÖNDE Türkiye'nin bu tür durumlarda Harpoon füzesini kullandığını hatırlattığımız Hakan Kılıç, yerli/milli Atmaca ile ABD'li muadilinin karşılaştırmasına ilişkin şunları söyledi: "Atmaca, ABD yapımı olan ve hem Türk hem de Yunan donamalarının kullandığı Harpoon füzesi ile aynı türde yani muadili ama rakibi değil. Çünkü aralarında geliştirme açısından yıllarca fark olduğu gibi aynı zamanda menzilinin 200 kilometrenin üzerinde olduğu açıklanan Atmaca bu yönüyle de önde. Harpoon'un geliştirilmiş versiyonu olan Blok2 modelinin dahi menzili 130 kilometre. Türkiye'nin bu noktada asıl rakibi Fransız Exocet Bl3 füzesi. Onların da yaklaşık 200 kilometre menzile sahip olduğunu söylemekte fayda var. Rusların bu konuda ABD'den dahi ileride olduğunu ve Karadeniz'in farklı noktalarında söz konusu türde füzeler taşıyan Rus deniz unsurlarının bulunduğunu göz önünde bulundurmak gerek. ABD ise daha çok uçaktan atılan gemisavarlara önem veriyor. Onların da farklı çalışmaları var. Bu sıralar en çok uçaktan atılan gemisavar AGM-158C LRASM füzesi ön planda. Düşük radar görünürlüğüne sahip ve 1000 kilometreye yakın menzili var. Söz konusu ürünün gemiden atılan versiyonunun 400 kilometre menzile erişmesi bekleniyor."