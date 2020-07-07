Dünya Atmaca füzesinin başarısını konuşuyor
Türkiye'nin yerli ve milli seyir füzesi Atmaca'nın 200 kilometrenin üzerinde bulunan bir hedefi nokta atışla vurduğunu gösteren görüntülerin yankısı sürüyor. Özellikle de Ege, Akdeniz ve Libya gibi bölgelerde son dönemlerde yaşanan kimi gelişmeler, Türkiye'nin deniz unsurlarından etkili ateş gücüne kavuşmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi....
Türkiye'nin yerli ve milli seyir füzesi Atmaca'nın 200 kilometrenin üzerinde bulunan bir hedefi nokta atışla vurduğunu gösteren görüntülerin yankısı sürüyor. Özellikle de Ege, Akdeniz ve Libya gibi bölgelerde son dönemlerde yaşanan kimi gelişmeler, Türkiye'nin deniz unsurlarından etkili ateş gücüne kavuşmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
FARKLI ŞEKİLLERDE HEDEFE ULAŞABİLİYOR Atmaca'nın hedefe yaklaşma açısına da dikkat çeken Kılıç, füzenin deniz yüzeyini yalayarak uçtuğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Tam olarak teyit edilmese de bazı açık kaynaklar Atmaca'nın yalnızca 5 metre irtifada dahi uçabildiğini söylüyor. Atmaca sadece 'yalama uçuşu' (sea skimming) kabiliyeti ile hedefi bulmuyor. Türkiye, farklı varyasyonlarda da taarruz edebilen bir seyir füzesi geliştirdi. Örneğin, gerekli olduğu durumlarda Atmaca yüksek irtifaya çıkıp gemiye dik açıdan dalarak hedef küçültebiliyor. Ya da adanın çevresinden dolaşarak gemi radarına son anda girdiğinden herhangi bir savunma sisteminin harekete geçmesine fırsat vermeden hedefi başarıyla vurabiliyor.
Atmaca'nın hedef güncelleme ve Kement projesi ile ağ merkezli harp özelliği de bulunuyor. Test videosunda bunlar yok ancak ben bu denemelerin de yapılmış olduğu kanaatindeyim. Ürünün ileri özelliklerinin test edildiğini düşünüyorum ki bunların seri üretim öncesi son testler olması lazım. Gemisavar füzemiz hedef güncelleme özelliğinin yanı sıra 4-5 farklı hedef dolaştırılıp, son anda hedeften cayma ya da yeni bir hedef güncellemesi yapılabilecek bir ürün. Bunların da test edilmiş olması son derece doğal."
ABD'Lİ MUADİLİNDEN ÇOK DAHA ÖNDE Türkiye'nin bu tür durumlarda Harpoon füzesini kullandığını hatırlattığımız Hakan Kılıç, yerli/milli Atmaca ile ABD'li muadilinin karşılaştırmasına ilişkin şunları söyledi: "Atmaca, ABD yapımı olan ve hem Türk hem de Yunan donamalarının kullandığı Harpoon füzesi ile aynı türde yani muadili ama rakibi değil. Çünkü aralarında geliştirme açısından yıllarca fark olduğu gibi aynı zamanda menzilinin 200 kilometrenin üzerinde olduğu açıklanan Atmaca bu yönüyle de önde. Harpoon'un geliştirilmiş versiyonu olan Blok2 modelinin dahi menzili 130 kilometre. Türkiye'nin bu noktada asıl rakibi Fransız Exocet Bl3 füzesi. Onların da yaklaşık 200 kilometre menzile sahip olduğunu söylemekte fayda var. Rusların bu konuda ABD'den dahi ileride olduğunu ve Karadeniz'in farklı noktalarında söz konusu türde füzeler taşıyan Rus deniz unsurlarının bulunduğunu göz önünde bulundurmak gerek. ABD ise daha çok uçaktan atılan gemisavarlara önem veriyor. Onların da farklı çalışmaları var. Bu sıralar en çok uçaktan atılan gemisavar AGM-158C LRASM füzesi ön planda. Düşük radar görünürlüğüne sahip ve 1000 kilometreye yakın menzili var. Söz konusu ürünün gemiden atılan versiyonunun 400 kilometre menzile erişmesi bekleniyor."