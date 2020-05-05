Dünya basını Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini konuşuyor!
Koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok Avrupa ülkesi yetersiz kalırken, Türkiye örnek gösterilen ülkelerden biri oldu. Dünyaca ünlü haber kanalları, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini yerinde inceledi.
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, koronavirüse karşı mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin yürüttüğü filyasyon çalışmasını, yerinde görüntüledi.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı Corona Virüsü (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.
Agence France-Presse (AFP)’in haberinde ise İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında Corona Virüsü sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı.