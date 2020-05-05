Dünya basını Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini konuşuyor!

Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı Corona Virüsü (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.

