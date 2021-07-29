Dünya bu açıklamaları konuşuyor: Koronavirüs aşısı için bir iyi bir kötü haber
Koronavirüs salgınıyla mücadelede ABD'nin en yetkili kurumu olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, aşıları etkisiz hale getirecek mutasyonların ortaya çıkabileceğini söyledi. Aşı üreticisi Pfizer ise aşının üçüncü dozunun Delta varyantına karşı korumayı artıracağını duyurdu.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Yaklaşık 200 milyon insana bulaşan virüs 4 milyonun üzerinde hayata mal oldu.
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Virüs pek çok farklı varyant ile karşımıza çıktı. Ancak bunlardan en tehlikelisi Delta olarak gözüküyor.
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Koronavirüs ile ilgili bilim dünyası ABD'den gelen iki açıklamaya tabiri caizse kilitlenmiş durumda. Görünen o ki dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösterilen Delta gezegenimizi bekleyen tek sorun değil.
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Zira ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'den ezber bozan açıklamalar geldi.
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