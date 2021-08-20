Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Afganistan'da Türk askeri...

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti.