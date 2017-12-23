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  3. 23 Aralık 2017 17:56

Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Filipinler’de tropikal kasırganın sebep olduğu toprak kayması ve sellerde yaklaşık 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor


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Dünya bu görüntüleri konuşuyor

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor

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