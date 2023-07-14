Dünya bunu konuşuyor! Cenazeler artık uzaya gönderilecek: Sonsuza kadar Güneş'in etrafında...

Amerika’da bulunan bir şirket "Uzay cenazeleri" adı verilen yeni bir hizmeti sektöre sundu. Şirket artık cenazelerin toprağa gömülmeyeceğini dünyadan 330 milyon kilometre uzaklıkta, milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde döneceğini ifade etti.