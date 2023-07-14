Dünya bunu konuşuyor! Cenazeler artık uzaya gönderilecek: Sonsuza kadar Güneş'in etrafında...
"Uzayda cenaze töreni" konusunda uzman bir Amerikan şirketi, dünya yörüngesi ve ay cenazelerinin ardından yeni ve ilginç bir hizmet başlattı.
Amerika’da bulunan bir şirket "Uzay cenazeleri" adı verilen yeni bir hizmeti sektöre sundu. Şirket artık cenazelerin toprağa gömülmeyeceğini dünyadan 330 milyon kilometre uzaklıkta, milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde döneceğini ifade etti.
DERİN UZAY CENAZESİ HİZMETİ
Cenazeler toprağa ya da denize verilmeyecek, uzaya gönderilecek. Dünya yörüngesinde cenaze hizmeti veren ABD merkezli şirket, şimdi de "derin uzay" cenazesi hizmeti başlattı.
GÜNEŞİN ETRAFINDA DÖNECEK
Dileyenler, sevdiklerinin küllerini roketlerle uzayın sonsuz boşluğuna gönderebilecek. Küller, roketle güneş çevresindeki bir yörüngeye fırlatılacak.
ÖLÜMSÜZLÜĞE KAVUŞTUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Uzaya gönderilecek kapsüllerin içinde küllerin yanı sıra yaşayan insanlardan alınmış DNA örnekleri de var. DNA'sını uzaya gönderenler bu sayede bir tür ölümsüzlüğe kavuştuklarını söylüyor.