Donanması en güçlü ülkeler
Global Firepower dünya üzerindeki ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı.
Raporda hangi ülkenin kaç savaş gemisi, firkateyni, denizaltısı var tek tek sıralandı. Dünya Deniz Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de toplam envanter sayısıyla yer alıyor.
Slovenya
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 2
Mayın gemisi: 0
Surinam
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 3
Mayın gemisi: 0