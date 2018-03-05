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  3. 05 Mart 2018 15:30

Donanması en güçlü ülkeler

Global Firepower dünya üzerindeki ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı.

Donanması en güçlü ülkeler

Raporda hangi ülkenin kaç savaş gemisi, firkateyni, denizaltısı var tek tek sıralandı. Dünya Deniz Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de toplam envanter sayısıyla yer alıyor.

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Donanması en güçlü ülkeler

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

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Donanması en güçlü ülkeler

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

3/ 108
Donanması en güçlü ülkeler

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

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