Dünya diken üstünde! Rusya ''yenilmez'' silahıyla gövde gösterisi yaptı

"GERÇEK BİR HEDİYE OLDU"

Tver bölgesinde kıtalararası balistik "Yars" füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.