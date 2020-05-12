Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 400 bini aştı!

Dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 300 bini aştı.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 300 bin 615'e ulaştı.



En çok vaka görülen ülke 1 milyon 391 bin 316 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 919 vaka kayda geçti.