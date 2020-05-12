Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 400 bini aştı!
Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka ve ölüm sayıları gün geçtikçe artıyor. Son verilere göre dünya genelince koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 300 bini aştı!
Dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 300 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 300 bin 615'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 1 milyon 391 bin 316 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 919 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Hindistan (73 bin 981), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822), Belçika (53 bin 779), Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 674), İsviçre (30 bin 380), Şili (31 bin 721), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 135)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 289 bin 345 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 547 bin 274 kişi iyileşti.
Halen tedavi gören 2 milyon 463 bin 996 aktif enfekte kişi bulunuyor.
ABD
ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 82 bin 10'a yükseldi.
Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 19 bin 30 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu. Vaka sayısının bir milyon 388 bin 137 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 82 bin 10'a ulaşmış oldu. Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişi ise iyileşti.