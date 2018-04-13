Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?
Dünya IQ ortalamasına göre; Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı. Listenin son sırasında ise 59 puanla Ekvator Ginesi yer aldı.
İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen'in 80'den fazla ülkede yaptıkları araştırmanın sonuçları açıklandı.
İşte ikilinin önderliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre ülkelerin genel genel IQ ortalaması ve dünya geneline göre sıralaması...
Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı. Listenin son sırasında ise 59 puanla Ekvator Ginesi yer aldı. İşte o liste...