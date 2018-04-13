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  3. 13 Nisan 2018 16:05

Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?

Dünya IQ ortalamasına göre; Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı. Listenin son sırasında ise 59 puanla Ekvator Ginesi yer aldı.

Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?

İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen'in 80'den fazla ülkede yaptıkları araştırmanın sonuçları açıklandı.

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Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?

İşte ikilinin önderliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre ülkelerin genel genel IQ ortalaması ve dünya geneline göre sıralaması...

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Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?

Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı. Listenin son sırasında ise 59 puanla Ekvator Ginesi yer aldı. İşte o liste...

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Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?

1. Hong Kong - 108

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