Dünya jet sosyetesinin süper lüks yatları işte burada üretiliyor

Üretilen lüks ve süper lüks yatların 10 metreden 70, 80- 90 metrelere kadar çıkabildiğini anlatan Gürses, "Her geçen yıl bölgemizde üretilen yatların boyları da uzamaya başladı. Bu sene üretilen 57 yatın toplam uzunluğu 1064 metre. Yine bugüne kadar üretilen yatların toplam uzunluğu ise 15 bin 70 metreye ulaştı. Antalya Serbest Bölge'nin özellikle lüks yat üzerinde büyük gelişme kaydetmesiyle ülkemiz dünyada yat üretiminde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Bunda bizim bölgemizde üretilen yatların katkısı çok çok büyük. Biz özellikle Hollanda, İtalya gibi ülkeleri de bizden daha önce bu sektörde gelişmiş ülkelere yat satmaya başladık. Dünyanın her tarafına yat satış yapabiliyor ve ağırlıkla da sipariş esasına göre yapılıyor" dedi.