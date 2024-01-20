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Dünya kahraman köpek Ruby'i konuşuyor! Sahibini böyle kurtardı

Dondurucu soğukların etkisi altındaki ABD'de evcil köpek Ruby, polise yardım ederek donmuş göle düşen 65 yaşındaki sahibinin kurtarılmasını sağladı. Kahraman köpek Ruby, dünya basınında manşetlerde yer aldı.

Kaynak: DHA
Dünya kahraman köpek Ruby'i konuşuyor! Sahibini böyle kurtardı - Resim: 1

Michigan eyaletinin Grand Traverse ilçesinde 18 Ocak’ta meydana gelen olayda, bir kişinin (65) donmuş göldeki buzun kırılmasıyla göle düştüğü ihbarını alan polis, olay yerine gelerek gölün ortasında soğuk suda mahsur kalmış kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. 

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Dünya kahraman köpek Ruby'i konuşuyor! Sahibini böyle kurtardı - Resim: 2

Polis memuru Kammeron Bennetts, ucuna ip bağlı kurtarma halkasını ince buzla kaplı gölün ortasındaki yaşlı adama atmayı denedi ancak aradaki metrelerce mesafeden dolayı başarılı olamadı. 

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Dünya kahraman köpek Ruby'i konuşuyor! Sahibini böyle kurtardı - Resim: 3

Adamdan kendisine köpeği Ruby’i göndermesini isteyen polis, Ruby’nin koşarak gelinmesinden sonra kurtarma halkasını Ruby’nin tasmasına bağladı ve yaşlı adama geri yolladı.

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Dünya kahraman köpek Ruby'i konuşuyor! Sahibini böyle kurtardı - Resim: 4

Polis memuru Bennetts ve bir itfaiyeci, kurtarma halkasını Ruby’den alan adamı güvenli bir şekilde dakikalar içinde kıyıya çekmeyi başardı.

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