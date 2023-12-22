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Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 5 bin yıllık Diyarbakır Surları’nda 1982 yılında yamalanan tuğlalar dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü - Resim: 1

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor.

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Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü - Resim: 2

1980 yılında, Mardinkapı kısmında çimento dükkanı olarak kullanılan yerde surun bir kısmına 1982 yılında tuğla eklentisi yapıldı. 41 yıldır yamalanan tuğlalar, asırlık surlarda dikkat çekiyor.

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Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü - Resim: 3

O dönemde çimento dükkanı olan Aziz Kanat (59), çocuklar düşmesin diye kendileri tuğlaları eklediklerini söyledi.

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Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü - Resim: 4

“O zaman kimse kulak asmıyordu” diyen Kanat, “Orası da kapıydı madde bağımlıları oraya gelmesin diye elimizle kapattık. 1980’den beri buradayız, 1982’de elimizle burayı kapattık” dedi.

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