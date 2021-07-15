Dünya onu konuşuyor: Beyaz Saray'a böyle geldi
Beyaz Saray'da alışılmışın dışında bir görüntü yaşandı. Z kuşağının temsilcisi olarak bilinen ünlü isim, ABD başkanı Joe Biden ile görüşmek için Beyaz Saray'a özel bir kıyafetle geldi.
Beyaz Saray'da alışılmadık bir görüntü yaşandı. Ünlü isim, ABD başkanı Joe Biden ile görüştü. Hedefte Z kuşağı vardı... Dünya, mini etekli takımı ve yüksek topuklu ayakkabılarının içine giydiği çorabıyla dikkat çeken ismin mesajına kilitlendi.
Beyaz Saray'da dün, Z kuşağının süperstarı olarak kabul edilen Olivia Rodrigo, ABD Başkanı Biden ve Dr. Fauci ile görüştü, basın sekreteri Jen Psaki ile birlikte basının karşısına çıktı.
18 yaşındaki Olivia, mini etek ve uyumlu bir ceketle tamamlanan pembe ekoseli Chanel takım elbiseyle Batı Kanadı'na gelirken görüntülendi. Olivia, kısa bir süre sonra Beyaz Saray brifing odasında podyuma çıkması için çağrıldı.
Başkan ve bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Fauci ile görüşmeden önce basın mensuplarını gülümseyerek selamlayan TikTok yıldızı, Clueless filminden esinlenmiş takımını, Giuseppe Zanotti imzalı yüksek topuklu ayakkabılarla kombinlemişti.