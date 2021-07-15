Dünya onu konuşuyor: Beyaz Saray'a böyle geldi

Beyaz Saray'da alışılmadık bir görüntü yaşandı. Ünlü isim, ABD başkanı Joe Biden ile görüştü. Hedefte Z kuşağı vardı... Dünya, mini etekli takımı ve yüksek topuklu ayakkabılarının içine giydiği çorabıyla dikkat çeken ismin mesajına kilitlendi.