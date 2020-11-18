Dünya onu konuşuyor... Kadın olmadan hamile kaldı

ABD’nin Boston şehrinde yaşayan Chanel, “Ben başlangıçtan itibaren farklıydım. Beş yaşındayken teyzemin çantalarıyla oynar, annemin rujunu sürerdim. Hiçbir zaman bir erkek gibi hissetmedim. Oldukça kadınsıydım ve hiçbir zaman tam bir ‘erkek ergenliği’ döneminden geçmedim” dedi. Yüzünde çok az tüy olduğunu söyleyen Chanel, “Her zaman kalçalarımın belirgin olduğu kadınsı vücut şekline sahip oldum” diye konuştu. Sahip olduğu görünüm nedeniyle okul hayatı boyunca zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Chanel, 13 yaşındayken eşcinsel olduğunu keşfetti. Hayatını değiştiren olaysa, geçen yıl rutin doktor kontrolünde gerçekleşti. İdrar yaptıktan sonra tuhaf bir his yaşadığını fark eden Chanel, muayene oldu ve idrar yollarını incelemek isteyen doktor ultrason çekti. Ultrasonla görüntüleme sonucu Chanel’in rahmi, yumurtalıkları, rahim boynu ve döl yatağı tüplerinin olduğu ortaya çıktı. Doktor, Chanel’e isterse hamile kalabileceğini söyledi.







