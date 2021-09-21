Dünya şampiyonasında skandal: Sporcunun uygunsuz görüntülerini canlı yayınladılar...

Yarışma sırasında canlı yayında skandal patladı. Dünya Şampiyonaları sırasında uygunsuz görüntüleri ekranlara getirilen ve internetten de canlı olarak yayınlanan 23 yaşındaki dağcı ve tırmanış sporcusu Johanna Farber, olayın ardından sert bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluştan özür gecikmedi.