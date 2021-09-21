Dünya şampiyonasında skandal: Sporcunun uygunsuz görüntülerini canlı yayınladılar...
Dünya Şampiyonaları sırasında uygunsuz görüntüleri ekranlara getirilen ve internetten de canlı olarak yayınlanan 23 yaşındaki dağcı ve tırmanış sporcusu Johanna Farber, olayla ilgili açıklama yaptı.
Yarışma sırasında canlı yayında skandal patladı. Dünya Şampiyonaları sırasında uygunsuz görüntüleri ekranlara getirilen ve internetten de canlı olarak yayınlanan 23 yaşındaki dağcı ve tırmanış sporcusu Johanna Farber, olayın ardından sert bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluştan özür gecikmedi.
Uluslararası Spor Tırmanma Federasyonu (IFSC), Moskova'daki Dünya Şampiyonası sırasında uygunsuz görüntüleri yayınlanan Avusturyalı dağcı Johanna Farber'dan özür diledi.
Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu geçen hafta Moskova'daki etkinlik kapsamında dağcı Johanna Farber'in gösterildiği görüntülerle ilgili olarak, 'insan vücudunun nesneleştirilmesini' kınayan bir bildiri yayınladı.
Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu'ndan "İnsan vücudunun nesneleştirilmesini kınıyoruz. Bunu durdurmak ve sporcuları korumak için daha fazla önlem alacağız" açıklaması yapıldı.