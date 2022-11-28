Dünya şokta! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek oldu

BUZULLAR ERDİKÇE ORTAYA ÇIKIYOR

Bilim insanları geçtiğimi hafta Sibirya'nın permafrostlarında yaptıkları bir araştırmada korkutucu bir gerçekle karşılaşmış, on binlerce yıl önceye ait bir virüsün yeniden ortaya çıktığı görülmüştü.

Sibriya’da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi.