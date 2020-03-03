Korona kabusu İran Meclisi'nde! 23 milletvekili virüse yakalandı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 91 bini geçti, 3 binden fazla insan hayatını kaybetti. İran'da 23 milletvekilinde virüs tespit edildi. Virüsün görüldüğü son ülke Ukrayna oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.
South China Morning Post'un haberine göre, Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 66, İtalya'da 52, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 151, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.
UKRAYNA'DA İLK VAKA
krayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Covid-19 bulunduğunu açıkladı. Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.
Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti. Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.
İRAN'DA 23 MİLLETVEKİLİNDE CORONA VİRÜS VAKASI
İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip corona virüs tespit edildiğini duyurdu.
Dün, İran'da dini Lider Ayetullah Hamaney'e danışmanlık yapan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi (72), yakalandığı corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.