Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet

"TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINA BAŞVURDUK" Fisher çifti, "İngiltere'den ayrıldığımızda planımız dünyayı dolaşabilmekti. Bu yüzden olabildiğince hızlı bunu yapmak istedik. Türkiye için 25 gün olarak plan yapmıştık. İstanbul'a da 3 gün ayırmıştık. Ama 95 gün orada kaldık. Ardından koronadan dolayı Türkiye'nin en güvenli ve en iyi yer olduğuna karar verdik. Türkiye vatandaşlığına başvurduk. Bir yıldır biz de Türk'üz. Pandemi boyunca bu ülkeye nasıl en faydalı olabileceğimizi göstermek isterdik. Bu ülkenin ne kadar güzel olduğunu yayınladığımız seyahat deneyimi videoları ile insanlara anlatıyoruz. Türkiye'nin bizi kabulü ve hoş karşılaması için en güzel teşekkürün bu yol olduğunu düşündük" dedi.