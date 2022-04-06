Dünya üzerindeki en zengin Türk oldu: Uğur Şahin’in maaşı dudak uçuklattı

Financial Times’ın aktardığı bilgiye göre, Biontech CEO’su Uğur Şahin’in maaşı pandemi öncesine göre üç kat artarken Şahin hisseleri sayesinde dünya üzerindeki en zengin Türk oldu. Şahin’in maaşı 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara yükseldi. Şahin, 2018-2019 döneminde 8,5 milyon dolar ödeme almıştı.