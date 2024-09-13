Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor
Daha koronavirüs salgınından tam olarak kurtulamamışken kötü haber Japonya'dan geldi. Japon bilim insanları koronavirüsün yeni bir varyantının Nisan ayından bu yana hızla yayıldığını duyurdu.
Nisan 2024'ten bu yana birçok ülkede korona sayıları hızla artıyor. Son zamanlarda koronavirüsün yeni bir varyantının hissedilir artışı doktorları endişelendiriyor.
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KP.3.1.1 üzerine, Büyük Britanya, ABD, Kanada, İspanya ve Fransa'dan gelen veriler üzerinde Japonlar tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre son varyantın önceki versiyonlara göre daha az ölümcül olduğunu gösteriyor.
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Araştırmacılar KP.3.1.1'in, öncülleri KP.2, KP.2.3 ve KP.3'ten önemli ölçüde daha hızlı bulaş pontansiyeline sahip olduğunu söylüyor.
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Bilim adamları ayrıca bulaşıcılığı ve bağışıklık sistemi antikorlarına verilen yanıtı da kontrol etti.
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