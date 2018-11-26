  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Kasım 2018 09:57

Dünya Yetenek Endeksi açıklandı ! Türkiye ne durumda ?

İsviçre merkezli ekonomi okulu International Institute for Management (IMD) tarafından 2005 yılından bu yana yapılan Dünya Yetenek Endeksi açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada ?

Dünya Yetenek Endeksi açıklandı ! Türkiye ne durumda ?

10- Almanya

1/ 11
Dünya Yetenek Endeksi açıklandı ! Türkiye ne durumda ?

9- Danimarka

2/ 11
Dünya Yetenek Endeksi açıklandı ! Türkiye ne durumda ?

8- İsveç

3/ 11
Dünya Yetenek Endeksi açıklandı ! Türkiye ne durumda ?

7- Finlandiya

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM