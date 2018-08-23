Dünyaca ünlü ajans paylaştı: ''Türk turizmi geri döndü''
Amerikan Associated Press haber ajansı, Türk turizminin yeniden yükselişte olduğunu yazdı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türk turizminin yeniden doğuşunu özel haberiyle dünyaya duyurdu.
İstanbul ve Kapadokya'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis eden AP'nin haber başlığı, 'Tatsız 2016'dan sonra Türk turizmi geri dönüyor' oldu.
Kalabalık turist kafilelerinin akın akın Türkiye'ye geldiğini bildiren ajans, değişimin çokça kanıtı olduğunu aktarıyor.