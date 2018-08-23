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  3. 23 Ağustos 2018 17:28

Dünyaca ünlü ajans paylaştı: ''Türk turizmi geri döndü''

Amerikan Associated Press haber ajansı, Türk turizminin yeniden yükselişte olduğunu yazdı.

Dünyaca ünlü ajans paylaştı: ''Türk turizmi geri döndü''

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türk turizminin yeniden doğuşunu özel haberiyle dünyaya duyurdu.

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Dünyaca ünlü ajans paylaştı: ''Türk turizmi geri döndü''

İstanbul ve Kapadokya'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis eden AP'nin haber başlığı, 'Tatsız 2016'dan sonra Türk turizmi geri dönüyor' oldu.

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Dünyaca ünlü ajans paylaştı: ''Türk turizmi geri döndü''

Kalabalık turist kafilelerinin akın akın Türkiye'ye geldiğini bildiren ajans, değişimin çokça kanıtı olduğunu aktarıyor.

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Dünyaca ünlü ajans paylaştı: ''Türk turizmi geri döndü''

Bir İngiliz acentanın Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışı için 200 turisti Türkiye getirdiğini belirten AP'ye göre, çok sayıda yüzücü de sırada bekliyor.

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