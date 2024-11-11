Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu

Avrupa'da Anzer Balına yoğun ilgi

Azner Balı'nın bir çok yurt dışı ülkesinden de tapel gördüğünün altını çizen Deniz “Balımız coğrafi işaretli, seri numaralı orijinal bir üründür. Tabii ki Anzer Balı diğer ballar gibi çok fazla miktarda olan bir bal değil. Bu anlamda Anzer Balı'na şu anda çok yoğun bir şekilde talep olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda bilhassa Arap ülkelerinden ülkemize turizm amaçlı gelen turistler, yine Avrupa ülkelerinden bilhassa Almanya, İsviçre, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden Anzer Balı'nı bildikleri için, değerli bir bal olarak bildikleri için yurt dışı taleplerimiz de olmaktadır. Hatta Singapur'dan, Japonya'dan bile Anzer Balı talebi olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.