Dünyaca ünlü bankadan korkutan 2022 Dolar/TL kuru tahmini
Unicredit, Türk lirasındaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin ardından 2022 yılına ilişkin dolar tahminini açıkladı. Öte yandan banka, dolar kuru ve enflasyon için 2023 yılı seçim sonuçlarını işaret etti.
Unicredit, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.
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Banka, Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 4,7 büyümesini beklerken Türk lirasındaki değer kaybının 2022 yılında da süreceğini ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 37 civarında olacağını öngördü.
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İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR
Siyasi baskılar devam ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022’de faizleri indirmeye devam edeceğini belirten Unicredit, kurdaki hızlı değer kaybının finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti.
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FAİZ TAHMİNİ
Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda TCMB politika faizinin yüzde 23 seviyesinde olacağını düşünüyor.
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