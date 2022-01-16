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Dünyaca ünlü bankaların Bitcoin tahminleri ortaya çıktı

Bitcoin 45 bin 500 dolar desteğini kaybetmesiyle 40 bin dolar seviyelerine kadar düşse de dünyanın büyük bankaları en büyük kripto para için dikkat çeken tahminlerini koruyor...

Dünyaca ünlü bankaların Bitcoin tahminleri ortaya çıktı - Resim: 1

Bitcoin, yıl içindeki iniş ve çıkışlarına rağmen 2021’i geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla kapattı.

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Dünyaca ünlü bankaların Bitcoin tahminleri ortaya çıktı - Resim: 2

Bitcoin, geçtiğimiz yıl toplam piyasa değerine göre ilk 10 varlık arasında yerini aldı. 

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Dünyaca ünlü bankaların Bitcoin tahminleri ortaya çıktı - Resim: 3

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre; bu da Bitcoin’in Goldman Sachs, JPMorgan ve Bank of America gibi dev bankaların analistlerinin görmezden gelemeyeceği kadar büyüdüğüne işaret etti.

İşte bankacılık devlerinin Bitcoin tahminleri:

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Dünyaca ünlü bankaların Bitcoin tahminleri ortaya çıktı - Resim: 4

Goldman Sachs: Banka geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda Bitcoin'in 100 bin dolarlık seviyeye fırlayabileceğini, ancak bunun ancak altından pazar payı almaya devam etmesi halinde gerçekleşebileceğini belirtti.

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