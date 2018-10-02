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  3. 02 Ekim 2018 23:17

Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Her yılın Ekim ayında Almanya'da düzenlenen festivalin farklı bir versiyonu daha var.

Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Her yılın Ekim ayında Almanya'da düzenlenen festivalin Münih'te sadece yetişkinlere özel bir versiyonu var. İngiliz yayıncı kuruluş The Sun'ın muhabiri dünyaca ünlü festivalin yetişkin versiyonu Stoketoberfest'e ilişkin izlenimlerini paylaştı. Elbette başrolde alkol, uyuşturucu ve seks vardı...


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Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Muhabiri festivale bacaklarını açmış kadın şeklinde boyanmış bir kapıdan içeri giriyor. 5 metrelik tünel boyunca duvarların plastik göğüslerle kaplı olduğu görülüyor.

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Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Muhabir, "Bu gizli festivalin yanında diğerleri çocukların çay partisi gibi kalıyor" diyor.

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Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

6 gün sürecek festivalin giriş kapısında katılımcıları tüm 'önyargılarınızı arkanızda bırakın' yazısı karşılıyor.

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