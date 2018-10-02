Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü
Her yılın Ekim ayında Almanya'da düzenlenen festivalin farklı bir versiyonu daha var.
Her yılın Ekim ayında Almanya'da düzenlenen festivalin Münih'te sadece yetişkinlere özel bir versiyonu var. İngiliz yayıncı kuruluş The Sun'ın muhabiri dünyaca ünlü festivalin yetişkin versiyonu Stoketoberfest'e ilişkin izlenimlerini paylaştı. Elbette başrolde alkol, uyuşturucu ve seks vardı...
Muhabiri festivale bacaklarını açmış kadın şeklinde boyanmış bir kapıdan içeri giriyor. 5 metrelik tünel boyunca duvarların plastik göğüslerle kaplı olduğu görülüyor.