Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Her yılın Ekim ayında Almanya'da düzenlenen festivalin Münih'te sadece yetişkinlere özel bir versiyonu var. İngiliz yayıncı kuruluş The Sun'ın muhabiri dünyaca ünlü festivalin yetişkin versiyonu Stoketoberfest'e ilişkin izlenimlerini paylaştı. Elbette başrolde alkol, uyuşturucu ve seks vardı...





