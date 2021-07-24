Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı doldu taştı

Herkesin otomobiliyle ulaşım sağladığı plaj yolunda ise metrelerde araç kuyrukları oluştu. Ziyaretçiler yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada araçlarını uzak bir noktaya bırakıp, plaja yürüyerek geldi. Jandarma ekipleri ise olumsuz bir durumun yaşanmaması için bölgedeki kontrollerini iki katına çıkardı. Hem yaya hem araç trafiğini kontrol eden ekipler, sabahın erken, gecenin geç saatlerine kadar görevlerini sürdürdü. Jandarma zaman zaman tıkanan trafiği açmak için büyük çaba sarfetti. Araç yoğunluğu ve plajın manzarası havadan drone ile görüntülendi.