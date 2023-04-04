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Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu

Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cancun'daki bir plajda 4 ceset bulundu.

Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu - Resim: 1

Meksika'nın tatil beldesi Cancun'da bir plajda 4 ceset bulunmasının ardından polisler harekete geçti. Polis, kurbanların kimlikleri hakkında bir bilgi vermezken, Pazartesi günü Cancun'un Kukulkan Bulvarı üzerindeki sahil otellerinden birinin yakınındaki bir arazide üç ceset bulunduğu, daha sonra da aynı bölgede dördüncü bir ceset daha bulunduğunu söyledi. 

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Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu - Resim: 2

Cinayetlerle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu - Resim: 3

Geçtiğimiz hafta Puerto Morelos'ta ABD'li bir turist bacağından vurulmuştu.

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Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu - Resim: 4

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başlarında Meksika'ya seyahat uyarısı yayınlamış, vatandaşlarına özellikle hava karardıktan sonra Meksika'nın Karayipler'deki Cancun, Playa del Carmen ve Tulum gibi uyuşturucu çetesi şiddeti yaşanan tatil beldelerinde "daha dikkatli olmaları" konusunda uyarmıştı.

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