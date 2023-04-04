Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu

Meksika'nın tatil beldesi Cancun'da bir plajda 4 ceset bulunmasının ardından polisler harekete geçti. Polis, kurbanların kimlikleri hakkında bir bilgi vermezken, Pazartesi günü Cancun'un Kukulkan Bulvarı üzerindeki sahil otellerinden birinin yakınındaki bir arazide üç ceset bulunduğu, daha sonra da aynı bölgede dördüncü bir ceset daha bulunduğunu söyledi.