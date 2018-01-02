  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ocak 2018 20:32

Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

Antalya'nın ünlü Kleopatra Plajı bakın ne hale geldi...

Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla sızan fuel-oil kirliliğe neden oldu. Sızıntının belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızasından kaynaklandığı belirlendi.

1/ 13
Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı’nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bazı turistler de koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

2/ 13
Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

"500 METRELİK ALANI KAPLAMIŞ"

Bölge sakinlerinden Onur Güner, akan sıvının akaryakıt olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Burası balıkların ve kuşların ürediği bir yer. Vatandaş yürüyüş yapıyor ve denize giriyor. Doğa felaketle karşı karşıya. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplamış durumda" dedi.

3/ 13
Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

"ALANYA ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ"

Ailesi ile sahilde yürüyüş yapan Ceyhun Baltacı, kokunun rahatsız edici olduğunu anlatırken "Sahile zift ve katran gibi bir sıvı akıyor. Umarım yetkililer kısa zamanda çözüm bulur, akıntının sebebini araştırırlar.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM