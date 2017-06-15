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  3. 15 Haziran 2017 12:23

Dünyaca ünlü sahilde fuhuş rezilliği !

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve en işlek caddesinde polisin ’fuhuş’ operasyonlarına rağmen fuhuş pazarlıkları devam ediyor.

Dünyaca ünlü sahilde fuhuş rezilliği !

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yapılan fuhuş pazarlıkları geçen günlerde görüntülenmiş ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün hemen ertesi gün yaptığı operasyonda çok sayıda kadın ve travesti gözaltına alınmış, sahilde ve kentin işlek kavşaklarında denetimler sıklaştırılmıştı.

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Dünyaca ünlü sahilde fuhuş rezilliği !

Bir aydır sahil bandının giriş ve çıkışına sabit polis noktası oluşturan Antalya Emniyet Müdürlüğü, her gün akşam saatlerinde yaya, motosikletli ve ekip otomobilleriyle devriye gezerek uygulama yapıyor.

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Dünyaca ünlü sahilde fuhuş rezilliği !

Fuhuş pazarlığı yapan ve yol kenarında bekleyen kadınlar ile travestileri gözaltına alan ekipler, polis merkezlerine götürerek haklarında adli işlem başlatıyor. Ancak, tüm bunlara rağmen sahilde ve kentin en işlek caddelerinden birisi olan 100’üncü Yıl Bulvarı’nda pazarlıklar polise rağmen devam ediyor.

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Dünyaca ünlü sahilde fuhuş rezilliği !

Gözaltına alınan kadınlar ve travestilere çevreyi rahatsız etmek, ahlaka aykırı hareketlerde bulunmak ve kabahatler kanununa göre işlem yapılıyor.

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