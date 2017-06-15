Dünyaca ünlü sahilde fuhuş rezilliği !

Fuhuş pazarlığı yapan ve yol kenarında bekleyen kadınlar ile travestileri gözaltına alan ekipler, polis merkezlerine götürerek haklarında adli işlem başlatıyor. Ancak, tüm bunlara rağmen sahilde ve kentin en işlek caddelerinden birisi olan 100’üncü Yıl Bulvarı’nda pazarlıklar polise rağmen devam ediyor.

