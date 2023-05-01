Dünyada 1 Mayıs böyle kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. İşte 1 Mayıs kutlamalarından kareler...
ALMANYA
Dünya genelinde her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 1 Mayıs, dünya genelinde onlarca ülkede resmi tatil olma özelliği taşıyor.
1 Mayıs, özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygın olarak kutlanıyor. Bazı ülkelerde, 1 Mayıs, işçi sınıfının tarihi ve mücadelesine ithafen İşçi Bayramı olarak adlandırılırken, diğer ülkelerde ise baharın gelişi ve yenilenmenin simgesi olarak kutlanıyor.
MİLYONLARCA KİŞİ BİR ARAYA GELİYOR
Dünya genelinde, milyonlarca kişi 1 Mayıs'ta kutlamalara katılıyor. İşçi sınıfı, sendikalar, insan hakları savunucuları, öğrenciler, aktivistler ve diğer topluluklar, bu günü kutlamak için bir araya geliyorlar.
1 Mayıs kutlamalarının tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu dönemde, işçi sınıfının örgütlenmesi ve hakları için mücadele eden işçi sendikaları, her yıl Mayıs ayının birinci gününde protesto gösterileri düzenliyorlardı.