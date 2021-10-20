Dünyada bir ilk! İlk kez hayvandan insana organ nakli
ABD'deki cerrahlar, bir domuz böbreğini ilk kez bir insana başarılı bir şekilde nakletti Domuz böbreği, atıkları filtreleyerek ve alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmeden idrar üreterek olması gerektiği gibi çalışmaya başladı. Bilim insanları, bu durumun dünyada organ bekleyen yüzbilerce insanın hayatını kurtarabileceğini açıkladı.
New York Üniversitesi Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar bir hayvandan alınan organı insan vücuduna başarıyla naklederek dünyada bir ilki başardı. Yeni gelişme, hayat kurtaran nakiller için hayvan organlarını kullanma konusunda onlarca yıl süren arayışta 'önemli bir adım'a işaret ediyor.
Bununla birlikte doktorlar, operasyondan önce domuz böbreğinin genlerini hastaya uyacak şekilde değiştirdi. Böylece, böbreğin dokularında reddedilmeyi tetikleyen neredeyse hiçbir molekül kalmadı.
Araştırmacılar, nakil yapılan kişinin, ailesi yaşam desteğinden çıkarılmadan önce deneyi kabul eden böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söyledi.
Nakil işleminin ardından böbreğin hastayla uyumu üç gün boyunca gözlemlendi. Araştırmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının "oldukça normal göründüğünü" söyledi.