Dünyada bir ilk: Yerli insansız deniz aracı Albatros, atış testini geçti

Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından da anbean takip edildi.