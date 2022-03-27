Dünyada eşi benzeri yok: Çorumlu çiftçi tarlasında buldu

PARÇALAR BİR ARAYA GETİRİLDİ, FİGÜRLER ORTAYA ÇIKTI

Bileziğin tarla sürülürken bulunduğu için zarar gördüğünü, deforme olduğunu ve bir takım parçalarının kaybolduğunu belirten İbiş, “Kalan parçaları restorasyonla bir araya getirerek üzerindeki figürleri ortaya çıkardık. Bu bilezik bronz, nikel, gümüş ve altın gibi değerli madenlerden yapılmış tasvirli bir Hitit bileziği. Hitit takı sanatının önemli bir örneğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Anadolu’da milattan önce 2. binde takılar hakkındaki bilgilerimiz fazla değildir. Kazıları yapılan Hitit şehirlerinden ele geçen takıların sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu nedenle de özgün olan eserin getirdiği bir diğer yenilik, milattan önce 13. yüzyılda Hitit kaya kabartmaları ve mühür baskılarından tanıdığımız İtar/auka ve yardımcıları Ninatta ve Kulitta betimlerini içermesidir” ifadelerini kullandı.