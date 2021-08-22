Dünyada ilk: Bu karavanın içinde yok yok
Yeni bir Alman otomobil üreticisi, karavanları, emeklilerin aracı olmaktan çıkarıp birinci sınıf lüks araç haline getirdi.
Üst düzey elektronik aletler, muazzam bir ambians yaratan iç tasarım ve en büyük boy yatağa sahip bir yatak odasının olduğu karavanın, bir spor arabanın girebileceği büyüklükte garajı bile var.
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Dünyanın karadaki ilk “süper yatı” olarak adlandırılan karavan, üstündeki güneş panelleri ve dahili jeneratörü sayesinde çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.
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Fiyatı 2 milyon dolar
Dembell Motorhomes şirketinin son model karavanı, üç akslı Mercedes şasenin yanı sıra Azimut Yatları tarafından tasarlanan lüks iç dizaynıyla göz dolduruyor.
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Miele marka fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga ve geniş buzdolabı gibi lüks bir evin tüm ihtiyaçlarına sahip olan karavanda Bose marka ev sinema sistemi de var.
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