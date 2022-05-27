Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı

GÜRCİSTAN VE KANADA DİPTE

Listenin son sıralarındaki ülkeler ise şunlar oldu: İsviçre, Bosna, Avustralya, Gürcistan ve Kanada. Diğer yandan listede beden ölçülerine yer verilmedi. Ülkeler A, B ve C olarak sınıflandırıldı.