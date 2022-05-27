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Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı

World Population Review, dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeleri açıkladı.

Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı - Resim: 1

Dünya nüfusu hakkında yaptığı incelemelerle bilinen World Population Review, dünyada kadınlar arasında en büyük göğüse sahip ülkeleri belirlemek için bir anket gerçekleştirdi. Ankette Türkiye detayı da dikkat çekerken, ilk sırayı ABD aldı.

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Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı - Resim: 2

ABD ile birlikte ilk sırayı alan diğer ülkeler Venezuela, Kolombiya ve İsveç oldu. İngiltere de listenin sürpriz yapan ülkeleri arasında yer aldı. İngiliz kadınların önümüzdeki yıllarda listenin ilk sıralarını zorlaması bekleniyor.

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Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı - Resim: 3

TÜRKİYE ORTALARDA
Ankette Türkiye'ye ilişkin detaylı bilgi verilmedi fakat Türkiye istatistiklere göre 2014'den bu yana devam eden 20'nci sıralardaki yerini korudu ve listeye yine aynı sıralamadan dahil oldu.

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Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı - Resim: 4

GÜRCİSTAN VE KANADA DİPTE
Listenin son sıralarındaki ülkeler ise şunlar oldu: İsviçre, Bosna, Avustralya, Gürcistan ve Kanada. Diğer yandan listede beden ölçülerine yer verilmedi. Ülkeler A, B ve C olarak sınıflandırıldı.

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