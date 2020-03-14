Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar

Spor salonlarının, dans ve yoga kurslarının da kapatılması üzerine bu aktiviteler sanal ortama taşınmaya başladı. Grup halinde video konferans yöntemiyle yapılan spor ve yoga dersleriyle, evlerine kapanmış insanların yalnızlık hissinden biraz da olsa kurtulması amaçlanıyordu.