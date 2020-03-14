Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar
Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kabusu nedeniyle karantinaya alınan ülkelerde insanlar balkonlara çıkıp şarkı söylüyor.
Ülkede, son 3 haftadır yaşanan Kovid-19 acil durumu, yaşlı nüfusu çok olan İtalya'ya ağır bir bedel ödetiyor. Dünyayı yerinden oynatan salgının Avrupa'daki merkezi İtalya'da bütün ülke evden çıkmadan karantinadaki dördüncü akşamını geçirdi.
Tüm okulların tatil edildiği, seyahatlerin kısıtlandığı, tüm spor ve kültürel etkinliklerin durdurulduğu İtalya'da, karantinanın hemen başlangıcında dükkanlar, restoran ve barlar da kapatıldı.
Evden gereksiz ayrılanlara ceza kesilen ülkede, sosyal bağlarını koparmak istemeyenler yeni çözüm arayışlarına gitti. İtalyanlar, fiziken olmasa da sanal olarak buluşmak, dayanışma içinde kalmak, evden çıkmadan da kültür-sanatla iç içe olabilmek için formüller bulmaya başladı.