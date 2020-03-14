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  3. 14 Mart 2020 17:19

Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar

Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kabusu nedeniyle karantinaya alınan ülkelerde insanlar balkonlara çıkıp şarkı söylüyor.

Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar

Ülkede, son 3 haftadır yaşanan Kovid-19 acil durumu, yaşlı nüfusu çok olan İtalya'ya ağır bir bedel ödetiyor. Dünyayı yerinden oynatan salgının Avrupa'daki merkezi İtalya'da bütün ülke evden çıkmadan karantinadaki dördüncü akşamını geçirdi.

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Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar

Tüm okulların tatil edildiği, seyahatlerin kısıtlandığı, tüm spor ve kültürel etkinliklerin durdurulduğu İtalya'da, karantinanın hemen başlangıcında dükkanlar, restoran ve barlar da kapatıldı.

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Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar

Evden gereksiz ayrılanlara ceza kesilen ülkede, sosyal bağlarını koparmak istemeyenler yeni çözüm arayışlarına gitti. İtalyanlar, fiziken olmasa da sanal olarak buluşmak, dayanışma içinde kalmak, evden çıkmadan da kültür-sanatla iç içe olabilmek için formüller bulmaya başladı.

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Dünyada koronavirüs sornası çılgın akım ! Balkona çıkıp şarkı söylüyorlar

Spor salonlarının, dans ve yoga kurslarının da kapatılması üzerine bu aktiviteler sanal ortama taşınmaya başladı. Grup halinde video konferans yöntemiyle yapılan spor ve yoga dersleriyle, evlerine kapanmış insanların yalnızlık hissinden biraz da olsa kurtulması amaçlanıyordu.

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